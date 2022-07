Nahverkehr in Magdeburg: Wie geht es weiter mit dem Heumarkt-Bus der Linie 46?

Mitte Juli soll die Strombrücke in Magdeburg für mehr als ein Jahr komplett für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Damit kann die Buslinie 46 nicht mehr auf ihrer jetzigen Route fahren.

Seit September rollt der Bus der Linie 46 zwischen Heumarkt und Allee-Center in Magdeburg.

Magdeburg - Der Ersatzbus der Linie 46 hält den Heumarkt sowie den südlichen Werder am Takt. Seit vergangenem September verkehrt das Shuttle vom Rondell an der Turmschanzenstraße mit einem Zwischenstopp am Zollhaus bis hin zum Allee-Center und zurück. Zwei bis drei Fahrten pro Stunde. Zwischen 5 und 21 Uhr.