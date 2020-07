Zum Schutz des Fahrpersonals und der Fahrgäste vor einer Infektion mit dem Corona-Virus hat die Magdeburger MVB in den vergangenen Wochen die Fahrerarbeitsplätze in den Bussen mit Schutzscheiben ausgerüstet. Weiterhin abgesperrt bleibt die erste Sitzreihe in der Nähe des Fahrers. Foto: MVB