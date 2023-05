Magdeburger Schülerticket für Bus und Bahn geht an den Start - Das sollten Sie wissen

Tausende Magdeburger Schüler nutzen täglich Busse und Bahnen in der Landeshauptstadt. Ab 1. August 2023 kostet das Monatsticket im Abo nur noch maximal 9 Euro.

Magdeburg - Ab 1. August 2023 soll es endlich gelten – das Magdeburger Schülerticket. Zwar ist es noch nicht für jeden kostenfrei, gilt dafür aber rund um die Uhr und auch in den Ferien. Ab sofort kann das neue Ticket bestellt werden.

Volksstimme-Leserin Kerstin Giebe wünschte sich heute (10. Mai 2023) Aufklärung: Ab wann ist das neue Schülerticket endlich erhältlich? Nahezu zeitgleich schalteten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) das Bestellsystem im Internet frei – neun Tage später als es zuvor von der Stadt avisiert wurde.

Da war vom 2. Mai als Bestellstart die Rede. „Der Anbieter der Online-Plattform hat etwas länger gebraucht“, räumt MVB-Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Nachfrage ein. Zuvor war das Bestellsystem fürs neue Deutschlandticket zu beackern.

Schülerticket für Bus und Bahn: Bestellungen bis 15. Juni für pünktliche Lieferung

Nun ist die Schülerticket-Bestellung online und sie funktioniert auch ausschließlich via Internet. Wer das Ticket bestellten möchte, muss ein Abo auf der Internetseite der MVB abschließen und nur wenige Angaben zum Ticketnutzer machen – Bestellung absenden, fertig. Für Schüler mit Schulwegen von mehr als zwei bis drei Kilometern (je nach Klassenstufe) bleibt das Schuljahresticket kostenfrei – bestellbar für 0 Euro.

Die großen Profiteure des neuen Schülertickets sind jene jungen Magdeburger und ihre Familien, die wegen relativ kurzer Schulwege bisher gar keinen Anspruch aufs Schülerticket hatten, sondern für mehr als 40 Euro ein ermäßigtes Monatsticket kaufen mussten. Sie zahlen jetzt nur noch 9 Euro monatlich fürs Ticket, das für alle Magdeburger Schüler (auch Berufsschulen) gleichermaßen rund um die Uhr und auch an Wochenenden und in den Ferien Gültigkeit hat.

Das neue Schülerticket soll ein erster Schritt auf dem Weg zur künftig komplett kostenlosen Fahrt für Magdeburger Schüler mit Bus und Bahn sein. Wann die kommt, ist indes unklar.

Wer das Schülerticket pünktlich zum Start seiner Gültigkeit am 1. August 2023 im Briefkasten haben möchte – versendet wird es als Plastekarte im Scheckkartenformat – sollte die Bestellung via Internet bis 15. Juni absenden. Dann garantieren die MVB pünktlichen Eingang per Post.

Der Magdeburger Stadtrat hatte nach jahrelanger Debatte über den komplett kostenfreien Schülerverkerkehr im November 2022 beschlossen, dass die fast 17.000 Schülerinnen und Schüler der Stadt ab August 2023 den Nahverkehr für monatlich 9 Euro nutzen können.

Rund 8.650 Magdeburger Schüler fahren wegen langer Schulwege bereits jetzt kostenfrei und dürfen das auch weiterhin. Während ihre Jahreskarte bisher aber nur an Wochentagen und zeitlich begrenzt bis 20 Uhr Gültigkeit hatte, gilt das neue Schülerticket für alle rund um die Uhr und jeden Tag im Jahr.

Schülerticket: So funktioniert die Bestellung

Die MVB-Internetseite www.mvbnet.de aufrufen, unter „Fahrkarten“ das Menü „Schülerticket Magdeburg“ auswählen und „Jetzt bestellen“ anklicken. Das Schülerticket – auch das kostenlose – ist nur im Online-Abo beziehbar. Wer noch kein MVB-Kunde ist, muss ein Kundenkonto anlegen; für unter 16-Jährige müssen das die Eltern tun.

Wählbar sind dann „Schülerticket Magdeburg kostenfrei“ oder „Schülerticket Magdeburg 9 Euro“. Das kostenlose Ticket können Schüler mit Schulwegen von mehr als 2 bis 3 Kilometern (je Klassenstufe) bestellen; alle anderen zahlen 9 Euro im Monat. Abgefragt werden Name, Anschrift, Geburtsdatum und besuchte Schule des Nutzers. Die Schulweglänge wird anhand der Angaben im Nachgang vom Schulamt kontrolliert. Bestellung absenden, fertig – Eingangsbestätigung folgt sofort.

Welche Fahrten ermöglicht das neue 9-Euro-Ticket für Schulkinder?

Das neue 9-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler entspricht der ermäßigten Abo-Monatskarte und gilt daher sowohl für den Schulweg, als auch in der Freizeit in der Tarifzone Magdeburg. Es können somit rund um die Uhr alle Straßenbahnen, Busse, Regionalbusse und Regionalzüge innerhalb des Stadtgebiets genutzt werden. Auch in den Ferien ist das Ticket gültig.

Wie lange ist das Ticket gültig?

Das Ticket hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und ist danach monatlich kündbar. Es gilt erstmalig ab 1. August 2023.

Für wen gilt das Schülerticket?

Anspruchsberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler vom 1. bis 13. Schuljahrgang sowie Berufsschülerinnen und –schüler ohne Ausbildungsvergütung. Voraussetzung ist der Wohnsitz in Magdeburg und der Besuch einer Magdeburger Schule. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind auch Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Magdeburg haben, über kein eigenes Einkommen verfügen und begründet keine Schule besuchen.

Auch Magdeburger Schulkinder, die auf Grund einer körperlichen und bzw. oder geistigen Behinderung im freigestellten Schülerverkehr (Schülerspezialverkehr) zur Schule befördert werden, haben Anspruch.

Was kostet das Ticket für Schüler?

Das Schülerticket kostet 9 Euro pro Monat. Die Zahlung erfolgt monatsweise per Bankeinzug.

Wer bekommt das kostenfreie Schülerticket?

Aktuell etwa 8.650 Berechtigte erhalten das Ticket kostenfrei. Der Anspruch ist geregelt im §71 SchulG LSA in Verbindung mit der „Satzung über die Schülerbeförderung der Landeshauptstadt Magdeburg“. Inhaber der Otto-City-Card/Stadtpass erhalten das Ticket ebenfalls kostenfrei.

Wie erfolgt die Ticketkontrolle?

Bei einer Fahrausweiskontrolle muss das Schülerticket und der Schülerausweis mit Lichtbild vorgezeigt werden. Sonstige Bescheinigungen sind nicht notwendig.

Wann erfolgt die Ausgabe des Tickets?

Die Bestellung sollte bis zum 15. Juni 2023 online erfolgen. Der Versand des Tickets erfolgt dann bis zum 28. Juli. Später eingehende Bestellungen werden auch bearbeitet, jedoch kann dann eine fristgerechte Bereitstellung bis zum 1. August nicht garantiert werden.