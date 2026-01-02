Hotelreisende in Magdeburg müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen. Eines der größten Hotels der Stadt trägt plötzlich einen neuen Namen - und hat viel vor.

Magdeburg. - Die Magdeburger Hotellandschaft ist in Bewegung. Nach den Neubauten von Motel One am Domplatz, Ibis in der Bremerstraße und dem B& B Hotel in der Guerickestraße gibt es nun auch einen sichtbaren Wandel bei einem großen bestehenden Hotel. Was das für Gäste bedeutet.