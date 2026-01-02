weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Hotel Magdeburg City Center: Neuer Name, neue Pläne

Übernachten und Gastronomie Magdeburger Hotel trägt plötzlich neuen Namen

Hotelreisende in Magdeburg müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen. Eines der größten Hotels der Stadt trägt plötzlich einen neuen Namen - und hat viel vor.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 03.01.2026, 17:23
Dieses Hotel in Magdeburg änderte seinen Namen.
Dieses Hotel in Magdeburg änderte seinen Namen. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Die Magdeburger Hotellandschaft ist in Bewegung. Nach den Neubauten von Motel One am Domplatz, Ibis in der Bremerstraße und dem B& B Hotel in der Guerickestraße gibt es nun auch einen sichtbaren Wandel bei einem großen bestehenden Hotel. Was das für Gäste bedeutet.