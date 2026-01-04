Im Volksstimme-Interview hebt Bürgermeister Mathias Bölt die Bedeutung der Energiewende zur Wirtschaftsförderung für Havelberg hervor.

Was hat Havelberg 2025 bewegt und was sind Pläne fürs neue Jahr?

Zu gemeinsamen Aktionen der Hansestadt und des Elbe-Havel-Landes gehörte 2025 der Fotowettbewerb „Herzensorte“. Havelbergs Bürgermeister Mathias Bölt zeigt hier im Rathaus eine Auswahl der Bilder. Der zweite Teil der Ausstellung ist im Bürgerzentrum in Schönhausen zu sehen. Demnächst werden die Motive ausgetauscht.

Havelberg. - Was war wichtig im Jahr 2025 und welche Pläne gibt es für Havelberg im neuen Jahr? Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) blickt im Interview mit der Volksstimme zurück und spricht über Vorhaben, die für die Zukunft der Hansestadt von Bedeutung sind. Dazu gehören ein neuer Flächennutzungsplan und der Ausbau erneuerbarer Energien.