Seit Mai 2003 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg und Nashville. Diese Brücke über den Atlantik ist durch viele interessante und lebendige Beziehungen der Bürger beider Städte gewachsen. Ein Bestandteil davon sind die Nashville Days in der Festung Mark.

„Mit dem Festival möchte das Organisationsteam einen nachhaltigen Beitrag zum Ausbau der Partnerschaft leisten und zum gegenseitigen Kennenlernen der jeweiligen Kultur und Gesellschaft beitragen“ erklärt Christian Szibor von der Festung Mark. Die bunte Vielfalt des Programms werde Johnny-Cash-Fans und Freunde handgemachter amerikanischer Musik aller Generationen erreichen, ist er sich sicher.

Zur Würdigung der Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg und Nashville finden deshalb vom 13. bis 15. Oktober in der Festung Mark zum fünften Mal die Nashville-Days unter dem Motto „Just like Cash“ statt.

Thematisch steht deshalb Country-Legende Johnny Cash (1932-2003) und seine Musik. Cash war einer der einflussreichsten US-amerikanischen Country-Sänger und Songschreiber.

2700 Songs gesungen

Sein markanter Bariton und der sogenannte „Boom-Chicka-Boom“-Sound machten ihn groß. Als „Man in Black“ ging Johnny Cash in die Musikgeschichte ein. Mit Liedern wie „Ring of Fire“ oder „I Walk the Line“ landet er weltweit Erfolge. Er sang mehr als 2700 Songs ein, wovon er etwa 500 Songs selbst schrieb.

Johnny Cash und 50 Millionen Tonträger

Cash verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger und wurde mit 13 Grammy Awards ausgezeichnet. Kaum ein anderer Künstler hat die Geschichte der populären Musik so geprägt wie Johnny Cash.

Als Headliner präsentieren sich bei den Nashville Days unter anderen Mister Merchant Cool Trip – JJ Cale Projec“, die Rockabilly-Band aus England Phil Haley and His Comments, Clifford Brown & The Getaway sowie die Open Road-Countryband und Katja Kaye.

Direkt aus Nashville eingeflogen steht in diesem Jahr als Native-Act Scott Southworth auf der Bühne des Cash-Festivals. Begleitet wird er von einer hochrangigen Delegation aus Nashville aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft sowie Politik. Moderiert werden die Nashville Days von Martin Jones.

Das Programm der drei Tage in Magdeburg

Freitag, 13. Oktober:

Eröffnungskonzert mit Mister Merchant „Cool Trip – JJ Cale Projekt“ und Katja Kaye

Moderation: Martin Jones,

Eintritt: Vorverkauf 15 Euro (zzgl. Gebühr), Abendkasse 20 Euro

Einlass 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr

Sonnabend, 14. Oktober:

American Fairground mit traditionellem Food & Drinks sowie American Cars, Clifford Brown & The Getaway (Magdeburg) feat. Martin Jones, Grußworte OB Simone Borris und Videobotschaft aus Nashville

Liveact aus Nashville:

Scott Southworth

Countrysängerin Katja Kaye

Linedance aus Magdeburg

Rockabily from England: Phil Haley & His Comments

AfterShow Party: Record Hop mit DJane Manu Tanzratte, in den Kanonengängen diverse Ausstellungen Johnny Cash, Nashville, Fotoausstellung. Magdeburg-Nashville

Eintritt: Vorverkauf 18 Euro (zzgl. Gebühr), Abendkasse 25 Euro

Einlass/Beginn: 18 Uhr

Sonntag, 15. Oktober:

Country Brunch Einlass: 10.30 Uhr/Beginn 11 Uhr

Eintritt zum Brunch: 15 Euro (nur im Vorverkauf)Mit Live-Musik von der Open Road Countryband

Ab 12 freier Einlass für weitere Gäste (ohne Brunch) bis ca. 14 Uhr, Konzert Open Road Countryband

Festival-Ticket: Freitag + Sonnabend: Vorverkauf 25 Euro (zzgl. Gebühr), Abendkasse 35 Euro