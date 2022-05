Natur in Magdeburg: Siemensgymnasium zeigt Turmfalken beim Brüten

Am Magdeburger Siemensgymnasium blickt man freudig Nachwuchs entgegen. Unter dem Schuldach brüten Turmfalken. Interessierte können dabei zuschauen.

Magdeburg - Auch 2022 wird sich das Magdeburger Werner-von-Siemens-Gymnasium bald wieder über Nachwuchs freuen können. Nicht nur in Sachen Wissenschaft und Forschung, wenn die Abiturienten die Schule in Richtung Uni oder Job verlassen. Sondern auch in gefiederter Art.