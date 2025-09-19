weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fehler auf der Fahrbahn: Neben der Spur: Verwirrung auf dem Magdeburger August-Bebel-Damm

Fehler auf der Fahrbahn Neben der Spur: Verwirrung auf dem Magdeburger August-Bebel-Damm

Verwirrung am August-Bebel-Damm in Magdeburg: Geradeaus oder links? Eine Ampel und eine Markierung sorgen in Magdeburg für Kopfschütteln.

Von Martin Rieß 19.09.2025, 06:40
Abgeklebte Markierung auf dem Magdeburger August-Bebel-Damm: Auf der linken Spur ist der Geradeauspfeil mit einem gelben Kreuz durchgestrichen.
Abgeklebte Markierung auf dem Magdeburger August-Bebel-Damm: Auf der linken Spur ist der Geradeauspfeil mit einem gelben Kreuz durchgestrichen. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Im Norden Magdeburgs ist der August-Bebel-Damm mit der Erneuerung der Straßenbahntrasse aufwendig saniert worden. Doch in Richtung A2 reibt sich manch Autofahrer an der Ampelkreuzung in Höhe der Scheidebuschstraße verwundert die Augen: Über der linken Spur hängt eine Linksabbiegerampel, auf der Fahrbahn aber sind zwei Pfeile nicht allein für Linksabbieger, sondern auch für Geradeausfahrer aufgetragen. Was hat es damit auf sich?