In Magdeburg-Stadtfeld sorgte ein brennendes Nervengift für einen Großeinsatz und mehrere Verletzte. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus, weitere werden behandelt. Gefahr bestand am späten Mittag keine mehr.

Mit Video: Nervengift in Magdeburg ausgetreten - zwei Personen im Krankenhaus

In Magdeburg an der Harbker Straße sorgte der Austritt eines Nervengifts für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. In einem Schutzbehälter wurden die Chemikalien durch die Feuerwehr gesichert.

Magdeburg. - Am Donnerstagvormittag kam es in Magdeburg zu einem Brand von Chemikalien. Ein ausgetretenes Nervengift sorgt für Absperrungen und evakuierte Anwohner. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus, zwölf weitere Personen sind betroffen. Knapp 70 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.