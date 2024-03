Magdeburg. - Mutter mit Kindern am Holzweg, ein Liegender im Rotehornpark, die Kuh im Milchweg oder der Vogelbaum an der Grundschule Am Kannenstieg – es sind und waren etliche Vermächtnisse des Bildhauers und Restaurators Klaus Thiede in Magdeburg zu finden.

Auch denkmalpflegerisch hinterließ er seine Spuren in der Landeshauptstadt – wirkte bei der Restaurierung des Doms und des Klosters Unser Lieben Frauen mit. Klaus Thiede verstarb 2016. Mit einer Ausstellung anlässlich seines 85. Geburtstages wird des Magdeburger Künstlers in der Schlossküche gedacht.

Unfertige Skulptur gefunden

Klaus Thiede, 1939 in Havelberg geboren, absolvierte zunächst eine Uhrmacherlehre, ehe er sich nach einer Steinmetzlehre auch intensiv der Kunst zuwandte. Ab 1958 war er an der Dombauhütte Magdeburg tätig, zwischenzeitlich studierte er Bildhauerei an der Fachschule für angewandte Kunst in Leipzig. Thiede war als Bildhauer und Restaurator über Jahrzehnte in Magdeburg präsent lange auch bei der Firma Paul Schuster.

Viele seiner Arbeiten sind heute noch im öffentlichen Raum präsent. Dazu lebte er über Jahre in Stadtfeld in der Puschkinstraße, seine Töchter besuchten die Maxim-Gorki-Schule. Er hat sich zeit seines Lebens plastisch aber auch zeichnerisch mit Menschen auseinandergesetzt.

2016 verstarb Klaus Thiede in Magdeburg. Freunde und Weggefährten gedenken des Künstlers nun mit einer umfassenden Ausstellung, die Kleinplastiken zeigt. Zur Vernissage am 30. März wird auch seine Tochter Annegret Thiede vor Ort sein. Sie habe im riesigen Nachlass ihres Vaters, der zuletzt in Dodendorf lebte, gar noch eine unfertige Skulptur gefunden, an der er bis zu allerletzt gearbeitet hatte.

Auch Werke von Andreas Niemeck werden gezeigt

Die in der Ausstellung gezeigten keramischen Plastiken stelle die Tochter nun zum Verkauf. Neben Arbeiten des Bildhauers Klaus Thiede werden auch Bilder des Künstlers Andreas Niemeck aus Barleben zu sehen sein.

Klaus Vogler, Betreiber der kleinen Galerie „Stadtfelder Schlossküche“, begegnete Niemeck vor einigen Jahren und sei von seinen Motiven aus Bördedörfern so fasziniert gewesen, dass es bereits 2017 zur ersten Ausstellung kam, berichtet Vogler. Inzwischen widmet Niemeck sich vielmehr Interieurs.

Die Vernissage findet am Ostersamstag, 30. März 2024, in der Steinigstraße 12a statt und beginnt um 15 Uhr. Musikalisch begleitet wird die Ausstellungseröffnung von Götz Baerthold, Klarinette, und Stefano Riva, Fagott.