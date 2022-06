Neue Bäume für Magdeburg

Die Gemeinwesenarbeit Ostelbien und SPD-Ortsverein in Magdeburg beteiligen sich an „Mein Baum für Magdeburg.

Baumpflanzungen in Magdeburg.

Magdeburg - Die Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) hat am 3. Februar 2022 ihren zweiten Spendenbaum in der Herweghstraße/ Ecke Brändströmweg in Magdeburg eingeweiht. Die Kosten für die Pflanzung der Winterlinde lagen für die Baumspender bei 320 Euro.