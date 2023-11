Im Klinikum Magdeburg wird der kleinste Schrittmacher der Welt eingesetzt. Er soll unter anderem das Infektionsrisiko senken. Was er kann und für welche Herzpatienten er geeignet ist.

Neue Behandlungsmethode für Herzpatienten in Magdeburg

Magdeburg - Gerade mal so groß wie eine Medikamenten-Kapsel – die Wirkung ist dennoch groß: Im Klinikum Magdeburg wird der kleinste Schrittmacher der Welt in Herzpatienten eingesetzt. Ein Gewinn vor allen Dingen für vorbelastete Patienten, heißt es aus dem Klinikum.

Das Besondere an dieser amerikanischen Technik: Das vergleichsweise kleine Gerät wird direkt in die Herzkammern eingesetzt und bleibt dort ein Leben lang. Widerhaken helfen dabei, dass es im Herzmuskel nahe an der Herzspitze verankert wird. „Das ist eine völlig andere Art des Einsetzens eines Schrittmachers, wie wir es sonst kennen“, erklärt Dr. Hendrik Schmidt, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Diabetologie im Klinikum Magdeburg.

Normalerweise sind Schrittmacher etwa so groß wie eine EC-Karte und werden über einen kleinen Hautschnitt am Schlüsselbein unter der Haut des Patienten in den Körper gesetzt.

Neuer Herzschrittmacher im Klinikum Magdeburg: Großer Unterschied zum alten Schrittmacher

Von dort ziehen Kabel dann über die Venen bis in das Herz hinein. Sie sind mit Sensoren versehen, die dem Schrittmacher am Schlüsselbein im Ernstfall eine Unregelmäßigkeiten direkt aus dem Herzen melden und damit einen Impuls auslösen.

So sieht der kleinste Schrittmacher der Welt aus, der nun im Klinikum Magdeburg eingesetzt wird: Dr. Hendrik Schmidt ein Exemplar. Foto: Klinikum Magdeburg

Doch mit der Verkabelung gehen Risiken einher, heißt es aus dem Klinikum: Es könne nämlich sein, dass bei Patienten ausgerechnet diese Zugangsvenen, über die die Kabel geführt werden, zu sehr verkalkt sind. Gerade die Kabel sollten nämlich dauerhaft optimal eingebracht werden, da sie ansonsten auch schnell anfällig werden.

Bei der Kapsel sei das Infektionsrisiko um einiges geringer. Denn bei dieser gibt es solche Kabel nicht. Stattdessen wird sie mit einem dünnen Draht, einem Katheter, über die Leisten-Vene bis zum Herzen vorgeschoben. Auch entfällt mit dieser Methode der Schnitt am Schlüsselbein, der neben „kosmetischen Gründen“ immer auch mit dem Risiko einer Wundinfektion verbunden sein könne.

Der Nachteil hierbei ist jedoch, dass er nicht wie andere Herzschrittmacher bei Bedarf ausgetauscht werden können.

Kleinster Schrittmacher der Welt arbeitet bis zu zehn Jahre

„Im Schnitt verrichtet die winzige Batterie in der Kardiokapsel gut zehn Jahre ihren Dienst. Danach wird sie aber nicht wieder geborgen, sondern verbleibt in der Herzkammer. Deshalb ist es wirklich sorgsam abzuwägen, für welchen Patienten diese Form des Schrittmachers geeignet ist“, erklärt Prof. Schmidt.

„Der Schrittmacher wird vorrangig bei Patienten eingesetzt die eine besondere Vorbelastung oder Indikation haben, unter anderem Infektionen der Herzklappen, Dialyse Patienten, untergewichtige Patienten oder Patienten im höheren Lebensalter.“

Der kleinste Schrittmacher der Welt ist deutlich teurer als konventionelle Schrittmacher, heißt es aus der Kardiologie. Deshalb werden sie nur bei speziellen Indikationen von den Krankenkassen bezahlt.

Schrittmacher tragen zur Wiederherstellung des normalen Herzrhythmus bei und lindern Symptome wie Kurzatmigkeit, Schwindel oder Ohnmacht.