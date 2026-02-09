In Magdeburg hat eine neue Behörde ihre Arbeit aufgenommen. Von den geplanten 100 Arbeitsplätzen sind noch einige unbesetzt. Wie der Start lief und welche Herausforderungen es noch gibt.

Neue Behörde in Magdeburg: Nur die Hälfte der geplanten Stellen besetzt

In Magdeburg wurde eine Behörde eingerichtet, die die digitale Barrierefreiheit überwacht. Dazu gehören unter anderem E-Books, die für alle ohne fremde Hilfe nutzbar sein müssen.

Magdeburg. - Eine neue Behörde, die die digitale Barrierefreiheit von Unternehmen und Dienstleistern überwacht, hat ihren Sitz in Magdeburg. Bis zu 100 Arbeitsplätze sollten geschaffen werden. Wie der Start verlief und ob die Behörde schon Bußgelder verhängen musste.