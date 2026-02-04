Ein offenes Mikrofon, eine Bühne und etwas Mut: In Magdeburg entsteht mit der Talentnacht ein neuer Treffpunkt für alle, die auftreten wollen – und für jene, die sich gern überraschen lassen.

Neue Bühne für Talente: Wo Magdeburg sich ausprobieren kann

Ein neuer Open-Stage-Treffpunkt in Magdeburg: Einmal im Monat gehört das Mikrofon allen, die singen, sprechen oder ausprobieren wollen – von Karaoke über Poetry Slam bis Comedy.

Magdeburg. - In Magdeburg gibt es seit Jahresbeginn einen neuen Treffpunkt für alle, die Lust auf Bühne haben – und für jene, die sich gern überraschen lassen. Einmal im Monat wird ein Mikrofon freigegeben für Menschen, die etwas zu sagen, zu singen oder auszuprobieren haben. Karaoke trifft auf Live-Musik, Poetry Slam auf Comedy. Mal laut, mal schief, mal überraschend gut. Und offen für alle, die sich ins Rampenlicht trauen.