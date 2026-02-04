Magdeburg. - Was ist das eigentlich - das Leben? In seinem Programm „Rein Geschäftlich“ bewegt sich Andreas Rebers am Abend des 5. Februar bei seiner Suche nach Antworten im Spannungsfeld zwischen Zufall, Witz und Geschäft. Zu erleben ist er im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg.

Der Kabarettist verdichtet seine Überlegungen zu Arbeit, Kapital und öffentlicher Rede zu einer Bestandsaufnahme. Das Programm entwickelte sich seit seiner Premiere in Wien in Tempo und Präzision weiter. Nach politischen Verschiebungen und Rücktritten, einer Uraufführung in der Deutschen Oper Berlin sowie einer Tour durch Österreich und Deutschland bündelte Andreas Rebers seine Gedanken, ordnete sie neu und formulierte sie pointiert aus.

Sein Kabarett operiert jenseits tagesaktueller Routinen und reagiert zugleich auf das, was die Tagespolitik liefert. Elemente wie tanzbare Kapitalismuskritik, neue Parteien und Heiterkeit strukturieren den Abend, der mit einer klar gesetzten Parole arbeitet: „No pasaran!“ Der Blick richtet sich auf eine Republik, die nach Orientierung sucht.

„Rein Geschäftlich“ mit Andreas Rebers beginnt am Donnerstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.