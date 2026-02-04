Sie zapften Diesel aus fremden Autos und stahlen Felgen und passende Reifen in ihrer Firma. Als sie damit zur Arbeit fuhren, schmiss sie der Inhaber raus. Nun folgt die Strafverhandlung.

Den eigenen Chef beklaut: Zwei junge Männer müssen sich vor dem Gericht verantworten

Zwei junge Männer mussten sich jüngst vor dem Amtgericht Gardelegen verantworten. Sie sollen drei Sätze Reifen aus ihrem Ausbildungsbetrieb gestohlen haben.

Gardelegen - Sie waren nicht nur kriminell, sondern offenbar auch noch einfältig und naiv: Die Anklage gegen einen 20-Jährigen und seinen 18-jährigen Kumpel, die kürzlich vor dem Amtsgericht Gardelegen verhandelt wurde, hätte auch der Stoff für eine schlechte Komödie sein können.