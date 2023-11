Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt fördert 35 Kunstprojekte - eines davon ist die Wallonerkirche in Magdeburg. Die soll im kommenden Jahr neue Glaskunstfenster erhalten. Wie sie aussehen und wann sie eingesetzt werden.

Neue Fenster für die Wallonerkirche in Magdeburg: So sollen sie aussehen

Die Wallonerkirche in Magdeburg. Im Zuge einer Fassadensanierung soll sie modernere Fenster bekommen.

Magdeburg - Sie sind alt, grau und stark reparaturbedürftig: Die Kirchenfenster der spätgotischen Wallonerkirche sollen im kommenden Jahr im Zuge einer Fassadenerneuerung durch modernere Glaskunst ersetzt werden.

Mittlerweile seien die vorhandenen Bleiglasfenster stark geschädigt und würden keinen, dem historischen Wert der Kirche entsprechenden, Denkmal- und Gestaltungswert besitzen, erklärt Architektin Sina Stiebler. „Die geplante Neugestaltung der Fenster beruht auf einem recht pragmatischen Grund: Die Kirche als Ort der Einkehr, der Versammlung, des Gottesdienstes und des Gebets intakt und lebendig zu halten“, sagt sie.

Neue Fenster für Wallonerkirche in Magdeburg: Farblos, aber innovativ

Bereits seit längerer Zeit stehe die Überlegung im Raum, aus Sicherheitsgründen die Fassade der Kirche, deren Grundstein bereits 1285 gelegt wurde, zu sanieren. Denn das Langhaus befinde sich in einem baugeschichtlich bedingten fragmentarischen Zustand.

Im Zuge dessen sollen auch die Fenster durch drei künstlerisch gestaltete Glasfenster an der Westseite und sieben Schutzverglasungen an der Nordseite des Kirchensaals ausgetauscht werden. Der Entwurf stammt dabei von der Glasgestalterin Christine Triebsch aus Halle.

Zwar würden diese nicht so bunt werden, wie beispielsweise in der Johanniskirche, sagt Stiebler. Das habe aber seinen Grund: Zum einen habe das einen baufachlichen Hintergrund. „Die Kirche ist so schlicht, dass es auch die Fenster werden sollen.“

Eine Probescheibe der neuen Fenster für die Wallonerkirche. Foto: S.Stiebler

Die neuen Glasfenster würden sich laut Stiebler in die „architekturbezogene Kunst in sakralen Räumen“ einreihen. „Magdeburg wird dadurch sowohl touristisch als auch städtebaulich aufgewertet“, ist sie überzeugt.

Mit den Schutzverglasungen können laut Stiebler zum einen die Fensteröffnungen im Rahmen der Fassadeninstandsetzungen fachgerecht verschlossen werden. Gleichzeitig sind sie ein dauerhafter Ersatz für die metallenen Vergitterungen, die als Wurfschutz dienen.

Austausch der Fenster soll 2024 erfolgen

Etwa 330.000 Euro soll der Austausch kosten. Gefördert wird er zum Teil von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, die etwa 334.000 Euro für insgesamt 35 Kunstprojekte im Land zur Verfügung stellt. Die neuen Fenster seien laut Stiftungsdirektorin Manon Bursian kein einfaches Projekt. „Aber es ist ein wirklich toller Entwurf und es wäre schön, wenn die Kirchengemeinde ihn umzusetzen kann“, sagt sie.

2024 sollen die Fenster ausgetauscht werden. Doch wann das genau sein wird, könne vorab noch nicht gesagt werden. Zuerst müsse die Fassade der Kirche grundlegend saniert werden. Damit soll im kommenden Frühjahr gestartet werden. Erst wenn diese Arbeiten beendet sind, können die neuen Fenster eingesetzt werden.