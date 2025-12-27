Magdeburgs Elbinsel Werder hat nun auch eine eigene Bibliothek - ohne Gebühren und ohne Personal - dafür aber rund um die Uhr geöffnet. Wie das möglich wurde.

Neue Gratis-Bibliothek in Magdeburg hat rund um die Uhr geöffnet

Daniel Adler, Sprecher der Arbeitsgruppe für Gemeinwesenarbeit Werder, bei der Einweihung des öffentlichen Bücherschranks in der Lingnerstraße auf dem Werder.

Magdeburg - Weihnachten ist zwar schon vorbei, dennoch gab es am „dritten“ Weihnachtsfeiertag für die Bewohner des Werders und alle, die es mit der Elbinsel mitten in Magdeburg halten, noch eine schöne Bescherung: In der Lingnerstraße wurde eine Mini-Bibliothek eröffnet - gratis, ohne Personal - aber dafür jeden Tag 24 Stunden lang geöffnet.