Mehr als 2 Millionen Euro sind in den Ersatzneubau einer Kita in kirchlicher Trägerschaft in Magdeburg investiert worden. Nun ist sie in Betrieb. Was dort ab sofort möglich ist.

Magdeburg - Die Jungen und Mädchen aus der Kita St. Michael haben eine neues Zuhause. Für rund 2,1 Millionen Euro hat das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Süd einen Ersatzneubau auf dem Grundstück in der Helmholtzstraße 4 errichten lassen.

Die vorher genutzten Räume im benachbarten Gemeindehaus waren sanierungsbedürftig und erfüllten die heutigen Standards für Kitas nicht mehr ausreichend. Mit dem modernen Neubau habe sich die Qualität für Mitarbeiter und Kinder nun deutlich verbessert, so Frieder Anacker, geschäftsführender Pfarrer im Kirchspiel Süd.

Durch die hohen Fenster werden die Räume mit viel Licht gespeist. Hier werden die kleinsten Kinder betreut. Foto: Konstantin Kraft

Seit Anfang April ist die Einrichtung in Betrieb. Zu den Neuerungen gehört beispielsweise ein Mehrzweckraum, der für vielfältige Zwecke genutzt werden kann. Auch wurde ein spezieller Förderraum eingerichtet. Das Obergeschoss mit überdachtem Terrassenbereich ist barrierefrei per Fahrstuhl erreichen.

Der Neubau mit einer Fläche von 517 Quadratmetern ist mit fertig gedämmten Holztafelbau-Elementen aus einer Firma aus Burg entstanden. Diese Konstruktion erfülle einen hohen Energiestandard, so Anacker. Der Entwurf stammte vom Architekturbüro Kirchner + Przyborowski.

Blick in den neuen Mehrzweckraum. Foto: Konstantin Kraft

Gut eineinhalb Jahre wurde gebaut. Zum Richtfest im Frühjahr 2023 war noch eine Inbetriebnahme im Herbst eben jenes Jahres erhofft worden. Dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Der Umzug fand schließlich rund um Ostern dieses Jahres statt.

Für alle Kinder offen

Mit dem Neubau hat die Kita St. Michael zugleich eine Kapazitätserweiterung erhalten, so Kerstin Huchel, Geschäftsführerin Bereich Kita im Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden in Magdeburg.

Der Verband ist Träger der Kita. Vorher konnten rund 52 Kinder in der Einrichtung betreut werden, jetzt sind es bis zu 60. „Wir können jetzt auch Kinder ab null Jahren betreuen, vorher war es ab eineinhalb Jahren“, so Huchel. Voll ausgelastet ist die Kita nicht. „Wir haben noch frei Plätze.“

Im Obergeschoss haben die älteren Kinder ihre Räume. Auch ein überdachter Terrassenbereich ist nutzbar. Foto: Konstantin Kraft

Wer die Kita besuchen möchte, muss kein Angehöriger der evangelischen Kirche sein. „Wir sind für alle offen“, sagt Stephan Hoenen, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Magdeburg.

Der Ersatzneubau für St. Michael ist ein weiteres Puzzlestück bei der Modernisierung der evangelischen Kitas in der Stadt. Zuletzt wurde die Kita St. Gertraud in Salbke nach einer umfassenden Modernisierung neu eröffnet.

Gegenwärtig wird zudem die Kita „Paulus“ in der Goethestraße in Stadtfeld-Ost erneuert, so Huchel. Hier ist die Neueröffnung für 2025 geplant. Auch die Kita „Trinitatis“ an der Berliner Chaussee in Brückfeld soll noch gemacht werden.

Die Kita hat ihren Sitz in der Helmholtzstraße. Foto: Konstantin Kraft

Die Modernisierung der Kitas bedeutet für die Gemeinden eine erhebliche finanzielle Herausforderung. Bei St. Michael gab es Unterstützung durch den Evangelischen Kirchenkreis und das Kreiskirchenamt Magdeburg.

„Wenn sich Leute fragen, wo die Kirchensteuer hingeht. Sie geht auch in die Modernisierung der Kita“, so Hoenen. Die Kirche will damit für die nächsten Jahrzehnte ein hochwertiges Betreuungsangebot für Kinder aufrechterhalten.

Ausreichend freie Plätze in Magdeburg

Ingo Gottschalk ist Beigeordneter für Soziales, Jugend und Gesundheit in der Landeshauptstadt Magdeburg. „Wir sind froh über das Engagement der Kirche.“

Die Modernisierung der Kita sei zugleich ein wichtiges Signal für die Familien in der Stadt, dass der Standort der Kinderbetreuung gesichert ist. Dies wird auch in der neuen Infrastrukturplanung festgeschrieben.

Die Stadt Magdeburg ist in dieser Hinsicht ganz gut aufgestellt. „Die Kitas in der Stadt sind fast alle durchsaniert“, so Gottschalk. Lediglich sechs von gut 90 Einrichtungen müssten jetzt noch gemacht werden. Mehr als 12.000 Kinder können in den Kitas – kommunal und frei – in der Stadt betreut werden.

„Rund 1.000 Betreuungsplätze sind aktuell unbesetzt“, so der Beigeordnete. Gerade auch im Hinblick auf den prognostizierten Einwohnerzuwachs im Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung ist dies eine gute Ausgangssituation.