Neue Mülltonnen an Magdeburger Hubbrücke schon wieder beschmiert

Im Bereich der Hubbrücke im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg sind eingehauste Mülltonnen aufgestellt worden. Es bleibt abzuwarten, ob sie den Praxistext bestehen.

Die neuen "Müllgaragen" an der Hubbrücke in Magdeburg.

Magdeburg - Sie sollen künftig für saubere Verhältnisse am Ausgang der Hubbrücke in den Stadtpark Rotehorn sorgen: Zwei neue Mülltonen, die in einer Art „Garage“ eingehaust sind, stehen seit kurzem dort, um den Abfall der Parkbesucher aufzunehmen.