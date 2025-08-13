Das Angebot von Parteien in Magdeburg wird bunter. Jetzt hat sich ein Kreisverband gegründet, den es so in Sachsen-Anhalt noch nicht gibt. Erstes Ziel ist die Landtagswahl 2026.

Magdeburg. - Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht - kurz BSW - hat nun auch einen Kreisverband in Magdeburg. Er ist der erste in Sachsen-Anhalt. Wer an der Spitze steht - ein prominenter Ex-Linker ist beispielsweise dabei -und was sie planen.