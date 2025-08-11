Kunden der Sparkasse in Magdeburg und im Jerichower Land sind jetzt gefordert: Fast 200.000 Briefe und Mails wurden verschickt, damit sie reagieren. Warum eine Kündigung droht - auch bei anderen Banken.

Fast 200.000 Kunden betroffen, Kündigung vom Konto droht: Was jetzt getan werden muss

Die Sparkasse in Magdeburg und im Jerichower Land hat ihre Kunden informiert, dass alle Kontoinhaber oder Bevollmächtigte jetzt aktiv werden müssen.

Magdeburg/Burg. - Im Oktober 2025 droht Kunden der Sparkasse MagdeBurg mächtig Ärger. Es geht um Post, die die nun verschickt wurde und erheblich vom bekannten Prozedere abweicht. Kunden in Magdeburg und im Jerichower Land müssen reagieren, sonst droht die Kündigung vom Konto.