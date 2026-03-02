weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Standort soll wechseln: Neue Postfilialen-Betreiberin in Magdeburg: Kunden verunsichert

Nach einem Betreiberwechsel Anfang 2026 waren Kunden einer Postfiliale in Magdeburg verunsichert: Ist geöffnet oder doch geschlossen? Demnächst soll auch ein Standortwechsel anstehen.

Von Lena Bellon 02.03.2026, 19:00
Diese Postfiliale in Magdeburg sorgt für Fragezeichen unter den Anwohnern. Ist sie nach dem Betreiberwechsel wie gewohnt geöffnet?
Diese Postfiliale in Magdeburg sorgt für Fragezeichen unter den Anwohnern. Ist sie nach dem Betreiberwechsel wie gewohnt geöffnet? Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Eine Postfiliale in Magdeburg wirft nach dem Betreiberwechsel, der kürzlich stattfand, Fragen bei den Kunden auf. Ist die Filiale nun geöffnet oder nicht? Ein Vor-Ort-Besuch sowie die Nachfrage bei der Pressestelle geben Aufschluss darüber. Außerdem wird klar, dass diese Postfiliale nicht für immer dort bleiben wird.