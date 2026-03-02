Nach einem Betreiberwechsel Anfang 2026 waren Kunden einer Postfiliale in Magdeburg verunsichert: Ist geöffnet oder doch geschlossen? Demnächst soll auch ein Standortwechsel anstehen.

Diese Postfiliale in Magdeburg sorgt für Fragezeichen unter den Anwohnern. Ist sie nach dem Betreiberwechsel wie gewohnt geöffnet?

Magdeburg. - Eine Postfiliale in Magdeburg wirft nach dem Betreiberwechsel, der kürzlich stattfand, Fragen bei den Kunden auf. Ist die Filiale nun geöffnet oder nicht? Ein Vor-Ort-Besuch sowie die Nachfrage bei der Pressestelle geben Aufschluss darüber. Außerdem wird klar, dass diese Postfiliale nicht für immer dort bleiben wird.