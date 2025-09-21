weather regenschauer
Hilfe für Oldtimer-Traktor gesucht Neue Rarität im Technikmuseum: Die Brockenhexe lässt Schrauber verzweifeln

Das Technikmuseum in Magdeburg hat eine neue Rarität - die „Brockenhexe“. Der Oldtimer-Traktor entpuppt sich jedoch als Diva. Die Schrauber sind mit ihrem Latein am Ende. Wer jetzt helfen kann.

Von Karolin Aertel 21.09.2025, 09:00
Stolz präsentieren sie die neue Attraktion, die „Brockenhexe“, im Technikmuseum in Magdeburg (von links): Christian Marlow, Erik Vorsteen, Uwe Kersten, Janine Seidel und Jens Klein. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Das Technikmuseum in Magdeburg hat ein neues Schmuckstück: die „Brockenhexe“ – ein Radschlepper aus den frühen 1950er-Jahren. Was einst auf märkischen Feldern ackerte, steht nun frisch restauriert, glänzend lackiert und bereit für den großen Auftritt im Museum. Doch ein kleiner Fluch scheint an ihr zu kleben: Der Motor springt zwar an, aber das Gas will er nicht halten. Jetzt hoffen die Museumsleute auf Hilfe von Schraubern, die den passenden „Zaubertrick“ kennen.