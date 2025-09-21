Das Technikmuseum in Magdeburg hat eine neue Rarität - die „Brockenhexe“. Der Oldtimer-Traktor entpuppt sich jedoch als Diva. Die Schrauber sind mit ihrem Latein am Ende. Wer jetzt helfen kann.

Stolz präsentieren sie die neue Attraktion, die „Brockenhexe“, im Technikmuseum in Magdeburg (von links): Christian Marlow, Erik Vorsteen, Uwe Kersten, Janine Seidel und Jens Klein.

Magdeburg. - Das Technikmuseum in Magdeburg hat ein neues Schmuckstück: die „Brockenhexe“ – ein Radschlepper aus den frühen 1950er-Jahren. Was einst auf märkischen Feldern ackerte, steht nun frisch restauriert, glänzend lackiert und bereit für den großen Auftritt im Museum. Doch ein kleiner Fluch scheint an ihr zu kleben: Der Motor springt zwar an, aber das Gas will er nicht halten. Jetzt hoffen die Museumsleute auf Hilfe von Schraubern, die den passenden „Zaubertrick“ kennen.