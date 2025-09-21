weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Schützengilde Hubertus Eggersdorf Eggersdorfer besuchen Eggersdorfer bei Graz

Die Schützengilde Hubertus besucht ihren Partnerverein bei Graz. Gerald Fabian und Georg Thormann erhalten ganz besondere Auszeichnungen.

Von Bianca Heimert 21.09.2025, 10:00
Mit breitem Grinsen posiert die Gruppe in Straden vor der Kamera.
Schützengilde Hubertus

Eggersdorf. - Kürzlich unternahmen die Mitglieder der Eggersdorfer Schützengilde Hubertus sowie eine Delegation der Gemeinde Bördeland und Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) einen ganz besonderen Wochenendausflug: Der Partnerverein RB Eggersdorf bei Graz wurde besucht. Anlass dafür war das 20-jährige Jubiläum der Vereinspartnerschaft.