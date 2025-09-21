Die Schützengilde Hubertus besucht ihren Partnerverein bei Graz. Gerald Fabian und Georg Thormann erhalten ganz besondere Auszeichnungen.

Mit breitem Grinsen posiert die Gruppe in Straden vor der Kamera.

Eggersdorf. - Kürzlich unternahmen die Mitglieder der Eggersdorfer Schützengilde Hubertus sowie eine Delegation der Gemeinde Bördeland und Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) einen ganz besonderen Wochenendausflug: Der Partnerverein RB Eggersdorf bei Graz wurde besucht. Anlass dafür war das 20-jährige Jubiläum der Vereinspartnerschaft.