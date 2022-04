Neue Wege in Magdeburg: Bürgergruppe setzt in der Pandemie auf eine stumme Zustimmung

Wie kann die Bürgerbeteiligung in Magdeburg angesichts der Pandemie gewährleistet werden? Diese Frage beantwortet eine Bürgergruppe mit einer Online-Abstimmung.

Der Mund-Nasen-Schutz steht für Sicherheit und Ärger - etwa wenn er illegal entsorgt wird, wie am am Magdeburger Sternsee. Der ist oft das Ziel von Putzeinsätzen, organisiert von Bewohnern.

Magdeburg - „In Anbetracht der hohen Corona-Inzidenz in der Stadt setzen wir die Januar-Zusammenkunft aus“, sagt Matthias Gehrmann als Sprecher der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neu-Olvenstedt den Treff der Bürgergruppe in diesem Monat ab. Je nach Lage soll der Jahresauftakt im Februar erfolgen. Eine Abstimmung, wie der Initiativfonds eingesetzt werden soll, erfolgt bei Bedarf in der Zwischenzeit über den elektronischen Weg.