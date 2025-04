Standort gefunden? Neuer Anlauf für ein Taubenhaus in Magdeburg

Das Taubenhaus bleibt Thema in Magdeburg. Im Stadtzentrum gibt es vermehrt Probleme in erster Linie mit den Hinterlassenschaften der Tiere. Jetzt wurde anscheinend ein passender Standort gefunden. Ein Projekt am Hauptbahnhof in Halle könnte der Landeshauptstadt als Vorbild dienen.