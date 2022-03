Neuer Glockenturm wird vor Gemeindehaus in Magdeburg-Stadtfeld aufgestellt

Magdeburg - Eine kurze Schrecksekunde gab es für Volker Niemann, als der Schwerlastkran die über elf Tonnen schwere Stahlkonstruktion aufrichten will. Sie war in den vergangenen Wochen in seiner Metallbaufirma in Groß Ammensleben zusammengeschweißt worden und soll künftig der Glockenturm vor dem Gemeindehaus der Matthäusgemeinde in Stadtfeld sein. Kurz vor der Senkrechten schwingt der Koloss zur Seite und bohrt sich mit einem der vier Füße in das Pflaster des Gehwegs.