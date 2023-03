Immer wieder wird in Magdeburg Tempo 30 gefordert - besonders, wenn sich soziale Einrichtungen in der Nähe befinden. In der Hugo-Junkers-Allee dürfen Autofahrer jedoch noch Tempo 50 fahren. Nun gab es erste Schritte, um auf die Kinder der Grundschule aufmerksam zu machen.

Magdeburg - Oft wurde die Forderung von Tempo 30 in der Hugo-Junkers-Allee in Versammlungen angesprochen und im Stadtrat gefordert. Nun läuft zusätzlich der Umleitungsverkehr der Baustelle am Holzweg durch die Straße. Für die sozialen Einrichtungen in der Hugo-Junkers-Allee, beispielsweise Grundschule Nordwest und Kita Texas-Strolche, sei das eine erhöhte Gefahr. Nun wurde gehandelt.