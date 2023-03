Es darf wieder gekickt werden auf dem Bolzplatz an der Hans-Grade-Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Aufgrund des schlechten Zustands des in die Jahre gekommenen Bolzplatzes an der Hans-Grade-Straße in Magdeburg wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Baumaßnahme ist laut Stadtverwaltung beendet.