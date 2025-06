Balkan Bäckerei eröffnet zweite Filiale Bäcker am Magdeburger Hasselbachplatz lockt mit osteuropäischer Tradition und Trend-Gebäck

Am Hasselbachplatz in Magdeburg hat eine neue Bäckerei eröffnet. Die „Balkan Bäckerei“ setzt auf osteuropäische Traditionen, bietet aber auch Snacks an, die gerade im Trend liegen.