Salbke - Etliche Fensterscheiben und Türen fehlen, die Dächer haben Lücken, die Fassaden sind beschmiert. Hallen und Gebäude des einstigen Reichsbahnausbesserungswerkes waren über mehr als drei Jahrzehnte dem Verfall preisgegeben. Wie sieht es dort jetzt aus? Und was wird passieren? Das interessierte viele Magdeburger. Beim Rundgang konnten sie in Erinnerungen schwelgen. Bei Präsentationen in die Zukunft schauen. In den nächsten fünf Jahren wird sich das rund 25 Hektar große Areal verwandelt haben.