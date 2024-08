Der Verein Blickwechsel in Magdeburg bietet Sprachförderung für Kinder an, die keine Kita oder Vorschule besucht haben. Wie diese funktioniert und wo sich Eltern melden können.

Neues Projekt in Magdeburg soll Kinder für die Schule vorbereiten

Im Verein Blickwechsel in Magdeburg bekommen Kinder, die nicht in der Kita oder Vorschule sind, ein Jahr vor der Einschulung die notwendigen Sprachkenntnisse beigebracht.

Magdeburg - In der Kita oder der Vorschule werden Kinder auf den Schulalltag vorbereitet – sowohl sprachlich, als auch sozial oder mit Wissen über Abläufe und notwendiges Material. Aber wie kommen die Kinder an die Informationen, wenn sie nicht in der Kita oder Vorschule sind?

Der Verein Blickwechsel bietet für genau diese Kinder und deren Eltern nun ein neues Projekt namens „Kinder stärken – Familien unterstützen“ an. „Der Schwerpunkt liegt auf der Sprachförderung“, sagt Marlen Söder. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Söder den Verein vor 20 Jahren gegründet.

Tägliche Angebote für Kinder in Magdeburg

Jeden Tag gibt es in den Räumen und im Garten des Vereins an der St.-Josef-Straße 13 Angebote, die Menschen zusammenbringen sollen – kreative und handwerkliche Kurse, Sprachcafés, Feste, Gottesdienste und zahlreiche Projekte, die die Integration im Stadtteil fördern.

Mittlerweile sind sie nicht mehr nur in Olvenstedt unterwegs. „Aktuell sind wir in der Grundschule am Umfassungsweg und arbeiten dort mit Kindern, die in der ersten Klasse sind und Förderbedarf haben“, erklärt sie.

Dort habe sich abgezeichnet, dass diese Arbeit bereits vor der Einschulung wichtig wäre. Durch ihre Arbeit im Verein wisse sie, dass einige migrantische Familien ihre Kinder nicht oder nicht regelmäßig in die Kita schicken. Dadurch könnten sich sprachliche Defizite entwickeln. Diese sollen nun vor Schulbeginn aufgearbeitet werden.

Eltern bei Projekt einbeziehen

In drei Gruppen mit je acht bis zehn Kindern startete das Projekt nun. „Wir vermitteln hauptsächlich Sprachkenntnisse. Aber auch ein paar Basis-Infos. Beispielsweise, was in eine Schultasche gehört“, erklärt die Vereinsgründerin.

Während die Kinder auf die Schule vorbereitet werden, können auch die Eltern von dem neuen Blickwechsel-Projekt profitieren: „Wir bieten für sie Sprachkurse an. Die Geschwister können auch betreut werden.“ Schließlich könnten die Eltern so ihre Kinder in der Schule besser unterstützen.

Für die vorbereitenden Kurse werden nun noch Ehrenamtliche gesucht. „Wir hatten das große Glück, eine Frau zu kennen, die in der Ukraine Lehrerin war und auch speziell für Vorschulpädagogik ausgebildet ist“, sagt Marlen Söder.

Unterstützer für Sprachprojekt in Magdeburg gesucht

Über das Projekt, das von Stadt und Land gefördert wird, hätten sie die Pädagogin auf Minijob-Basis einstellen können. „Wir suchen weiter Unterstützung. Zum Beispiel auch für die Betreuung der Geschwister. Bestenfalls könnten wir noch eine vierte Gruppe anbieten.“ Aktuell findet dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils eine Einheit mit je 1,5 Stunden statt.

Wer Interesse hat, bei dem Projekt „Kinder stärken – Familien unterstützen“ ehrenamtlich tätig zu werden, kann sich bei dem Verein Blickwechsel entweder unter der Telefonnummer 0151/12 42 36 10 oder per E-Mail an kontakt@blickwechsel-magdeburg.de melden.