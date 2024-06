Derzeit wird das MWG-Forum im Magdeburger Stadtzentrum ausgebaut. Die Südseite des Gebäudes ist kahl. Jetzt beginnen Arbeiten an einem Kunstwerk über mehrere Etagen.

Schon gesehen? Neues Riesenbild entsteht in Magdeburg am Breiten Weg

Das MWG-Forum wird derzeit am Breiten Weg auf der Nordseite des Mariettablocks gebaut. Auf der hier abgebildeten Südfassade gibt es nur auf der Ostseite ein schmales Band an Fenstern.

Magdeburg - Bis auf einen schmalen Streifen wird es auf der Südseite des neuen Hochhauses für das MWG-Forum am Breiten Weg keine Fenster geben. Bauherr ist die MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg, deren Vorstand Thomas Fischbeck erläutert: „Da es sich um eine Grenzbebauung handelt, müssen wir den Nachbarschaftsschutz beachten.“ Da die Genossenschaftler es nun aber nicht bei der sehr sachlichen Eleganz des grauen Betons belassen wollen, kommt ab dieser Woche Farbe an die Fassade. Der aus Berlin stammende Christian Kera Hinz wird hier ein Kunstwerk mit einer Höhe von rund sieben Etagen erschaffen. Doch was wird hier warum zu sehen sein? Die Volksstimme hat mit dem Künstler einen Blick auf den Entwurf geworfen.