Zweite Bundesliga Braucht Magdeburg ein neues Fußballstadion? Was die Oberbürgermeisterin zu den Stadion-Träumen des FCM sagt

Der 1. FC Magdeburg zieht die Fans nach dem starken Saisonstart in der 2. Liga derzeit in Scharen an. Gegen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC war die MDCC-Arena ausverkauft. Muss ein größeres Stadion her?