Kunstwerk auf dem Johannisberg Neues Wahrzeichen für Magdeburg: Das plant Künstler Jan Witte-Kropius
Magdeburg soll ein neues Wahrzeichen bekommen - das „Auge der Geschichte“. Drei Künstler haben Entwürfe eingereicht. Einer von ihnen: Jan Witte-Kropius. Der Bildhauer will die Geschichte der Stadt erlebbar machen – in Form eines begehbaren Kunstwerks auf dem Johannisberg. So soll es aussehen.
21.10.2025, 06:15
Magdeburg. - Ein neues Wahrzeichen für Magdeburg – das klingt nach einer großen Geste. Und genau das soll es werden. Unter dem Titel „Auge der Geschichte“ sucht der gleichnamige Verein derzeit nach einem Werk, das die wechselvolle Vergangenheit der Elbestadt in die Gegenwart trägt. Drei Künstler sind im Rennen. Jan Witte-Kropius ist einer von ihnen.