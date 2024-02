In Hochwasserzeiten ist es kaum vorstellbar: Noch im letzten Sommer war in der Elbe so wenig Wasser, dass Fahrgastschiffe nicht fahren konnten. Nun soll Wasser entnommen werden - für einen Konzern.

Winterhochwasser Anfang Januar an der Elbe in Magdeburg. Vor allem im Sommer ist der Wasserstand gering. Kann dennoch Rohwasser entnommen werden?

Magdeburg. - Da kommen Erinnerungen an Tesla auf. Der Elektroautohersteller, der in Brandenburg ein Werk errichtet hat, geriet in die Kritik, weil er den ohnehin niedrigen Grundwasserspiegel für die Werkserweiterung weiter absenken lassen wollte. Ist die Ressource Wasser auch in Magdeburg in Gefahr?