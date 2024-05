Am Nicolaiplatz in Magdeburg soll eine neue, öffentliche WC-Anlage aufgebaut werden. Dafür gibt es einen Zeitplan.

Neues WC mit Gründach in Magdeburg geplant

Blick auf die öffentliche Toiletten am Alten Markt. Sie kann als Vorbild für die geplante Anlage dienen.

Magdeburg - Im Zuge der Umgestaltung des Nicolaiplatzes soll auch die örtliche WC-Anlage erneuert werden.

Für den geplanten Toilettentausch gibt es Städtebaufördermittel von Bund und Land. Auf dieser Grundlage kann das Projekt geplant und realisiert werden.

So soll die vorhandene WC-Anlage nun im September dieses Jahres zurückgebaut und zeitnah danach eine neue aufgestellt werden. Dies geht aus einer Information der Stadtverwaltung hervor.

Einzellig und barrierefrei

Nach Abstimmung mit dem Denkmalschutz soll eine einzellige und barrierefreie Unisex-Toilette installiert werden. Vorbild sind die Modelle mit Glaskeramik-Fassade am Alten Rathaus oder am Nordpark.

Das Besondere: Das Dach der Toilette am Nicolaiplatz soll begrünt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 175.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt liegt bei 58.500 Euro.

Es ist nicht das einzige öffentliche WC, das in diesem Jahr in Magdeburg noch aufgestellt werden soll. Im Bereich des Bistros Käseglocke an der Berliner Chaussee/Herrenkrugstraße im Osten von Magdeburg soll ebenfalls eine Anlage aufgebaut werden.

Mit diesem WC soll dem Wildpinkeln im Zusammenhang mit Heimspielen des 1. FC Magdeburg entgegengewirkt werden.