In Magdeburg entsteht das neue Zoo-Quartier. Über 400 Wohnungen sind dort geplant. Auch ein Parkhaus, ein Café und ein Spielplatz nebenan gehören zum Projekt.

Neues Zoo-Quartier in Magdeburg mit 400 Wohnungen, Parkhaus und Café

Das neue Zoo-Quartier in Magdeburg. Über 400 Wohnungen sollen dort gebaut werden.

Magdeburg - Die Abbruchfirma hat einige Arbeit leisten müssen, bevor der Veranstaltungssaal der ehemaligen SED-Parteischule in Magdeburg dem Erdboden gleichgemacht werden konnte. So robust ist er gebaut worden, sagt Riklef Roehl von der Biederitzer Immobilien Projektentwicklungs GmbH. Aktuell arbeiten sie noch in mehreren Metern Tiefe am Keller.

Der große Saal spielte mangels wirtschaftlicher Nachnutzungsideen keine Rolle in seinem Konzept für ein neues Wohnviertel auf dem Gelände an der Klosterwuhne. Als Zoo-Quartier soll es einmal über 400 Wohnungen beherbergen. Bevor das passieren kann, muss ein Bebauungsplan erstellt werden. Einen ersten Entwurf hat die Stadtverwaltung jetzt erstellt und will ihn demnächst auslegen. Im April 2023 muss der Stadtrat dem zunächst zustimmen.

Parkhaus gehört zum Verkehrskonzept fürs neue Wohnquartier in Magdeburg

Zu lesen ist darin unter anderem, dass das Gebiet eine Stellplatzsatzung erhalten soll. Diese schreibt vor, dass für die künftigen Bewohner ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Erhöhter Parkdruck in den umliegenden Straßen soll so vermieden werden.

„Wir haben zusammen mit den Ämtern der Verwaltung ein Verkehrskonzept erstellt“, erklärt Riklef Roehl, in dem auch die Stellplätze eine Rolle spielen. So sei von Anfang an ein Parkhaus geplant gewesen, das auf dem Gelände entstehen wird. Mindestens 170 Stellplätze soll es dort geben, weitere wird es entlang der Verkehrswege geben. Auch Fahrradabstellplätze sind laut B-Plan vorgesehen.

Spielplatz in der Nachbarschaft soll mit Investorengeld saniert werden

Weiterhin ist dort auch festgehalten, dass es keinen eigenen Spielplatz für das neue Wohnquartier in Magdeburg geben soll. Stattdessen soll es per städtebaulichen Vertrag eine Abschlagszahlung geben, damit der sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche öffentliche Spielplatz ertüchtigt werden kann. Auch ein Café ist vorgesehen.

Wenn die Auslegung des B-Plans durch ist, werde Roehl die Bauanträge für die Bestandsgebäude einreichen. So gibt es eine denkmalgeschützte Schule sowie den großen Zehngeschosser, die saniert werden sollen. „Wir planen, im zweiten Halbjahr 2024 mit der Erschließung anzufangen“, sagt er.