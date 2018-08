Das Musikfestival Riverside at Night am Sonnabend kann nur mit Einschränkungen über die Bühne gehen.

Magdeburg l Magdeburgs Elbgastronomen bereiten sich auf die große Party Riverside at Night vor. Doch auch sie kämpfen mit dem Niedrigwasser der Elbe. So ist in diesem Jahr kein Schiffsshuttle möglich, teilten die Veranstalter mit. Aktuell versuchten die Veranstalter, eine zusätzliche Buslinie zu organisieren, hieß es weiter. Besucher werden gebeten, mit Fahrrädern die Locations zu erkunden. Zum diesjährigen Musikfest „Riverside at Night" am Sonnabend, 4. August, ab 19 Uhr, gibt es am Elbufer zwischen Wissenschaftshafen und Mückenwirt Live-Musik. Mit dabei sind der Blüthnersaal in der Stadthalle, das Elbelandhaus, das „Le Frog", das MDR-Funkhaus, die Milchkuranstalt, der Montego Beachclub, der Mückenwirt, die Strandbar und das „Treibgut". Der Eintritt ist frei.