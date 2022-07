Niedrigwasser in der Elbe: Schwarze Tage für die Magdeburger Weiße Flotte

Ebbe in der Magdeburger Elbe: Der Pegel an der Strombrücke ist wieder deutlich gesunken. Erneut mussten die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte auf den Mittellandkanal ausweichen.

Magdeburg - Ebbe in der Magdeburger Elbe: Der Pegel an der Strombrücke ist schon wieder deutlich gesunken und pendelt auch in den nächsten Tagen lediglich um die 50-Zentimeter-Marke herum. Die Weiße Flotte musste wieder auf den Mittellandkanal ausweichen.