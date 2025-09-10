In der Magdeburger Innenstadt gibt es große Brachflächen im Eigentum der Deutschen Bahn. Die Stadt möchte sie gern entwickeln. Ein ernster Interessent ist das Land.

Noch eine neue Behörde: Land will Magdeburger Innenstadtbrache bebauen

Die Brachen entlang der Bahnstrecke in Magdeburg könnten vom Land bebaut werden.

Magdeburg. - Die Bahnhofstraße steht schon länger im Fokus der Magdeburger Stadtplaner. Schließlich gibt es entlang der Bahnstrecke in Richtung Süden große Brachflächen mitten in der Innenstadt, die bislang nicht entwickelt sind. Im Rahmenplan Innenstadt sind dort unter anderem ein Aussichtsturm, eine Skateranlage und ein Kletterpark angedacht.