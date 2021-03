Diese Bank in Meitzendorf erinnert an den einstigen Bürgermeister Bernhard Niebuhr. Foto: Sebastian Pötzsch

Viele Jahre war Bernhard Niebuhr Bürgermeister beziehungsweise Ortsbürgermeister. Meitzendorfer erinnern sich den ehemaligen Ortschef.

Meitzendorf l „Ich kann nichts Schlechtes über Bernhard Niebuhr sagen. Er war immer sehr zuvorkommend“, sagt Margarete Berner. Sie gehört dem Heimatverein „Geschichtskreis“ an, der an den ehemaligen Bürgermeister erinnern will.



Bereits im Jahr 1994 wurde Bernhard Niebuhr zum Bürgermeister von Meitzendorf gewählt. Er genoss über Jahre so großes Vertrauen, dass er sein Amt im Prinzip nie verlor. Als im Jahr 2004 die Einheitsgemeinde mit Barleben und Ebendorf gebildet wurde, übernahm er das Amt des Ortsbürgermeisters. Nur ein Jahr, nämlich von 2008 bis 2009, musste er auf den „Chefsessel“ verzichten, wurde jedoch in sein Amt wiedergewählt.



Bürgermeister über viele Jahre

Die Mitglieder des Geschichtskreis schreiben ihm wesentliche Verdienste zu, so unter anderem den Straßenausbau von 1999 bis 2008 im gesamten Ort. Auch an der Erschließung der Gewerbegebiete „Am Anger“, „Unter den Weiden“ sowie „Im Bleeken“ habe er große Anteile gehabt. „Ich möchte aber auch an den Umbau unseres Dorfgemeinschaftshauses erinnern und den Neubau der Ortsfeuerwehr“, sagt Margarete Berner. Auch an der Neugestaltung der Kita sowie an der Umgestaltung des „Alten Schulhofs“ habe er wesentlich beigetragen.



Privat sei er so gut wie mit jedem zurechtgekommen. Streits im politischen Diskurs ließ er nicht ins Private, ganz unter dem Motto: „Dienst ist Dienst, privat ist privat.“ „Seine Verdienste können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Mann war wirklich einmalig“, sagt Margarete Berner.



Sitzbank als Denkmal und Erinnerung

„Bernhard Niebuhr war ein totaler Pragmatiker“, meint Franz Keindorff, langjähriger Bürgermeister der Einheitsgemeinde. Seit dem Jahr 1990 waren sich die Beiden bekannt. Als Beispiel erinnert er an den Ausbau der Heimatstube auf dem Gelände des Alten Schulhofs. Dort habe Niebuhr selbst die Vertäfelung mit angeschraubt. „Er hat gesagt, was er gedacht hat. Und was er gedacht hat, das hat er auch gemacht.“



So galt Bernhard Niebuhr vielen Meitzendorfern als Macher, der sich etwa durch hohe Anforderungen nicht von seinen Vorhaben abbringen ließ. „Nu‘ bleib mal ganz ruhig!“ Das ist ein Zitat, dass der Verstorbene zu Lebzeiten immer mal wieder fallen ließ, wenn Bewohnern seines Ortes etwas nicht schnell genug ging. Dieser Spruch hat es auf ein ganz besonderes Denkmal geschafft, das an den einstigen Bürgermeister erinnern soll. Seit dem Sommer 2019 kann nämlich auf einer Bank aus Holz ausgeruht werden, die mit dem bekannten Zitat versehen ist. Sie steht auf Platz in der Langen Straße in Meitzendorf.