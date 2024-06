Für die Gastschüler Alanis aus Chile und Hermelin aus der Schweiz endet ihr zehnmonatiger Aufenthalt in Magdeburg. Sie blicken auf ihre Zeit in der Elbestadt zurück.

Magdeburg - Es gehören nicht nur Neugier und Abenteuerlust dazu, als junger Mensch die Heimat für mehrere Monate zu lassen. Es gehört auch Mut dazu, sich als Gastschüler im Ausland auf neue Gewohnheiten, eine fremde Sprache, auf andere Mitschüler und eine andere Familie einzulassen. Für zwei, die diesen Schritt in Magdeburg gewagt haben, geht der Aufenthalt in der Elbestadt nach zehn Monaten zu Ende: Für die 18-jährige Alanis Ayelen Arenas Roman geht es zurück in die chilenische Hauptstadt Santiago mit 5,2 Millionen Einwohnern und für den 16-jährigen Hermelin Delisle zurück nach Yverdon-les-Bains mit 30.000 Einwohnern im Kanton Waadt in der westlichen Schweiz. Doch womit hat Magdeburg die beiden überrascht, was wird also am ehesten an Erinnerungen an die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt im Gedächtnis bleiben?

Die Magdeburger Stille

Manch Magdeburger wird den Kopf schütteln und es kaum glauben wollen: Was Alanis über all die Monate immer wieder aufgefallen ist, das ist die Stille in Magdeburg: „In Santiago gibt es an jeder Ecke ein Radio oder einen Lautsprecher oder jemanden, der selbst Musik macht. Das scheint in Magdeburg nicht der Fall zu sein.“ Doch Hand aufs Herz: Typisch magdeburgisch ist das nicht unbedingt. Auch in anderen deutschen Städten ist Musik allenfalls punktuell anzutreffen.

Ein Unterschied, der Hermelin beim Vergleich seiner Heimatstadt in Magdeburg aufgefallen ist: „Es gibt in Magdeburg immer wieder Häuser, die aus Ziegelsteinen gemauert sind.“ Klar: Ziegelsteine sind auch in der Schweiz bekannt. Dort erfüllen sie aber eher dekorative Zwecke. In einer Region, in der die schroffen Felsen der Alpen nicht weit entfernt sind, griffen die Menschen in den früheren Jahrhunderten lieber auf dieses leicht verfügbare Material zurück.

„Auch sieht man in Magdeburg immer einmal wieder ein leerstehendes Haus, das kenne ich so aus meiner Heimatstadt nicht.“ Zumal: Leerstehende Häuser sind in Magdeburg nicht selten auch in einem erbärmlichen bis katastrophalen Zustand. Aber wer weiß, vielleicht ziehen mit der Intel-Ansiedlung in Magdeburg mit Blick auf die Immobilien ja in absehbarer Zukunft andere Verhältnisse ein.

Die Mehrzahl der Magdeburger Häuser ist freilich in einem guten Zustand, und in vielen von ihnen gibt es Geschäfte. „Gerade was den Kauf von Kleidung angeht, ist die Auswahl bei uns nicht so riesig.“

Aufgefallen ist der jungen Chilenin, die während ihres Aufenthalts die Neue Schule besucht hat, wie gute alles in Magdeburg erreichbar ist. Das dürfte nicht zuletzt als Lob an den öffentlichen Personennahverkehr in der Landeshauptstadt zu werten sein.

DDR-Nudeln für den Bruder

Freilich ist es auch die Geschichte Magdeburgs, die die Stadt zu etwas Besonderem macht. In Erinnerung bleiben werden dabei wohl nicht allein monumentale Bauwerke wie Dom, Stadthalle und Hyparschale. „Interessant war auch ein Ausflug am vorletzten Schultag“, berichtet Hermelin. An diesem hatte seine zehnte Klasse des Hegelgymnasiums, das er über zehn Monate besucht hat, einen Ausflug unter anderem in die DDR-Museumswohnung in der Hohepfortestraße unternommen.

Auch die in diesem Zusammenhang servierten DDR-Nudeln – sprich: Nudeln mit einer einfachen Tomatensoße und Wurstwürfeln – haben es ihm angetan. „Wenn mich meine Familie in wenigen Tagen abholt, dann müssen wir das unbedingt einmal für meinen Bruder kochen“, sagt Hermelin. Dieser ist zwölf Jahre alt und ein erklärter Liebhaber von jeder Art an Pastagerichten.

Kurz und knapp: Gastschüler aufnehmen und Gastschüler werden

Die Organisation: Hinter dem Gastschülerprogramm, an dem Alanis und Hermelin teilgenommen haben, steht die gemeinnützige Organisation AFS. Der „American Field Service“ wurde 1914 von jungen Amerikanern gegründet, die in den Weltkriegen freiwillige Sanitätstransporte durchführten. Bereits zwischen den beiden Kriegen wurde mit einem Austauschprogramm für französische und amerikanische Studenten begonnen.

Kontakt: Infos unter www.afs.de im Web und unter Telefon 0176/ 43 37 33 95 in Magdeburg sowie unter 040/399 22 20 in Hamburg.

Gastschüler aufnehmen: Gastschüler, die über AFS ein Auslandsjahr verbringen, leben in Gastfamilien. Die Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern nehmen am Familienleben teil. Sie besuchen während des Schuljahres eine allgemeinbildende Schule.

Gastschüler werden: Unter den gleichen Bedingungen organisiert AFS auch den Gastaufenthalt für deutsche Schüler. Unter anderem ist dies auch in Asien beispielsweise in Japan und Hong-Kong, aber auch in vielen Ländern Europas, in Nord- und in Südamerika möglich.