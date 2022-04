OB-Wahl in Magdeburg: Das sagen die Stichwahl-Kandidaten

Simone Borris und Jens Rösler haben es in die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl Magdeburg geschafft. Was sie zu ihrem Ergebnis sagen.

Magdeburg - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das zumindest gilt für Simone Borris und Jens Rösler. Die Einzelkandidatin und der Sozialdemokrat haben es in die Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg geschafft. Was sie zu ihrem Ergebnis und ihren Chancen in der Stichwahl sagen.