OB-Wahl in Magdeburg: Das verdient ein Oberbürgermeister

Am 24. April 2022 wird ein neuer Oberbürgermeister in Magdeburg gewählt. Neun Bewerber gehen ins Rennen. Was verdient man als OB eigentlich?

Magdeburg - Als Oberbürgermeister einer Großstadt trägt man große Verantwortung. Das schlägt sich auch in der Besoldung nieder. Was ein Oberbürgermeister in Magdeburg so verdient.