Kandidaten im Porträt OB-Wahl in Magdeburg: Kandidat Jens Rösler (SPD): „Eine dynamische und soziale Stadt“

Am 24. April 2022 wird in Magdeburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Volksstimme stellt die Bewerber vor - auch in Videos. Das ist Jens Rösler, SPD, unterstützt von den Grünen.