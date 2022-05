OB-Wahl in Magdeburg: Was SPD-Kandidat Rösler zur Niederlage und der neuen Oberbürgermeisterin sagt

SPD-Kandidat Jens Rösler konnte die Mehrheit der Magdeburger nicht von sich überzeugen und unterlag in der Stichwahl zum Oberbürgermeisterposten der parteilosen Simone Borris. So reagierte er auf die Niederlage.

Jens Rösler gratuliert Magdeburgs neuer Oberbürgermeisterin Simone Borris zum Sieg in der Stichwahl.

Magdeburg - „Natürlich bin ich nicht zufrieden, da ich gerne gewonnen hätte“, sagt Jens Rösler, wenige Minuten nachdem er der neuen Oberbürgermeisterin Simone Borris zum Sieg in der Stichwahl am 8. Mai 2022 gratuliert hat. „Wir hatten die Hoffnung, dass wenigstens das Ergebnis etwas knapper wird“, ergänzt er mit Blick auf den am Ende recht deutlichen Abstand.