Magdeburg verliert viel: Schlüssel, Schirme, Telefon – und auch Nerven bei Suche nach dem Verlorenen. MVB und Stadt haben getrennte Fundbüros. Wie es um eine Zusammenlegung steht.

Odysee der Suche: Magdeburg hat zwei Fundbüros – und das sorgt für Verwirrung

Fundsachen aus Bussen und Bahnen landen bei der MVB, alle anderen im Fundbüro der Stadt Magdeburg. Bürger wünschen sich eine zentrale Anlaufstelle.

Magdeburg. - Wer in Magdeburg seinen Schlüssel verliert, braucht vor allem eines: Glück. Denn je nachdem, wo er zu Boden fällt – in der Bahn oder zwei Schritte davor –, landet er in völlig unterschiedlichen Fundbüros. Und damit nicht genug: Selbst die vermeintlich klare Regel, dass Verlorenes aus der Straßenbahn im MVB-Fundbüro abgegeben wird, wackelt in der Praxis. Manche Finder marschieren direkt zum Fundbüro der Stadt – und schon wird für den Besitzer die Suche zur Odyssee.