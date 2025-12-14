Die Herrnhuter Brüdergemeine wirkt in Gnadau noch immer im Sinne der Gemeinschaft. Daher soll der Ort beim Salzländer Kulturstempel mit aufgenommen werden.

Gnadau. - So viel Gemeinschaft, so viel Engagement, so viel Geschichte, die den Ort bis heute prägt. Dazu Häuser und Wege aus der Zeit des Barocks, geplant und gebaut nach christlichem Ideal. Überhaupt steht über allem der Glaube, der hier noch immer viele vereint und antreibt. Gnadau, dieser vergleichsweise kleine Ort mit 500 Einwohnern, ist in jeder Hinsicht besonders. Davon haben sich Landrat Markus Bauer (SPD) und Sparkassenvorstand Hans-Michael Strube bei einem Rundgang mit Ortsbürgermeister Andreas Gutsche vor einigen Tagen persönlich überzeugt.